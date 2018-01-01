Марадона подписал контракт с клубом Милевского

Легендарный Диего Марадона стал председателем правления Динамо-Брест, в котором играет Артем Милевский.

Аргентинский экс-футболист Диего Марадона подписал трехлетний контракт с белорусским клубом Динамо-Брест, цвета которого защищает украинский форвард Артем Милевский.

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Марадона вступил в должность председателя правления клуба, сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что аргентинец будет заниматься вопросами стратегического развития клуба и работать со структурными подразделениями, включая детскую академию Динамо-Брест.

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Легендарный футболист Диего Армандо Марадона подписал трехлетний контракт с футбольным клубом “Динамо-Брест“ и вступил в должность Председателя правления клуба. pic.twitter.com/H9WG8AfpBg — FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 15 мая 2018 г.

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Марадона приступит к работе после окончания чемпионата мира в России. В ближайшие дни состоится пресс-конференция в Emirates Palace (Абу-Даби) с участием Диего Марадоны и представителей клуба.

Ранее сообщалось, что легендарный Диего Марадона исполнил мечту юного фаната с инвалидностью и сыграл с ним в футбол.

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