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Марадона подписал контракт с клубом Милевского

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Легендарный Диего Марадона стал председателем правления Динамо-Брест, в котором играет Артем Милевский.
Диего Марадона
Диего Марадона
twitter.com/dynamobrest

Аргентинский экс-футболист Диего Марадона подписал трехлетний контракт с белорусским клубом Динамо-Брест, цвета которого защищает украинский форвард Артем Милевский.

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Марадона вступил в должность председателя правления клуба, сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что аргентинец будет заниматься вопросами стратегического развития клуба и работать со структурными подразделениями, включая детскую академию Динамо-Брест.

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Марадона приступит к работе после окончания чемпионата мира в России. В ближайшие дни состоится пресс-конференция в Emirates Palace (Абу-Даби) с участием Диего Марадоны и представителей клуба. 

Ранее сообщалось, что легендарный Диего Марадона исполнил мечту юного фаната с инвалидностью и сыграл с ним в футбол.

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Теги: Диего Марадона, Динамо-Брест, чемпионат Беларуси по футболу, футбол, контракт
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