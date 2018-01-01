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ФИФА назвала команды, которые сыграют на клубном ЧМ нового формата

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В расширенном мундиале будут участвовать 24 команды.
ФИФА
ФИФА
Getty Images

ФИФА опубликовала список команд, которые будут участвовать в клубном чемпионате мира расширенного формата в 2021 году.

В новом турнире сыграют 24 команды. Европу на мундиале могут представить Реал, Барселона, Милан, Ювентус, Интер, Бавария, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Аякс, ПСЖ.

Также поучаствовать в турнире сможет одна из следующих команд: Челси, Манчестер Сити, Атлетико, Порту, Бенфика, Боруссия Д.

Три команды из Южной Америки будут квалифицироваться напрямую, четвертый клуб сыграет в стыковых матчах с представителем Океании. 

По два места на клубном чемпионате мира получат также клубы из Африки, Азии и Северной Америки. 

Ранее сообщалось, что ФИФА готовит новый турнир для сборных.

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Теги: Клубный чемпионат мира, ФИФА, Реал, Барселона, МЮ, Манчестер Юнайтед, Бавария
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