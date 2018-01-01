ФИФА назвала команды, которые сыграют на клубном ЧМ нового формата
ФИФА опубликовала список команд, которые будут участвовать в клубном чемпионате мира расширенного формата в 2021 году.
В новом турнире сыграют 24 команды. Европу на мундиале могут представить Реал, Барселона, Милан, Ювентус, Интер, Бавария, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Аякс, ПСЖ.
Также поучаствовать в турнире сможет одна из следующих команд: Челси, Манчестер Сити, Атлетико, Порту, Бенфика, Боруссия Д.
Три команды из Южной Америки будут квалифицироваться напрямую, четвертый клуб сыграет в стыковых матчах с представителем Океании.
По два места на клубном чемпионате мира получат также клубы из Африки, Азии и Северной Америки.
Ранее сообщалось, что ФИФА готовит новый турнир для сборных.
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