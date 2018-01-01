Экс-тренер Зенита возглавил национальную сборную Италии

Роберто Манчини подписал контракт с Федерацией футбола Италии.

Федерация футбола Италии объявила имя нового главного тренера национальной команды.

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У руля итальянской сборной стал Роберто Манчини, который перед этим расторгнул соглашение с питерским Зенитом по согласию сторон. Манчини будет готовить команду к отборочному этапу чемпионата Европы-2020.

Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale: presentazione ai Media domani, martedì 15 maggio, alle ore 12 presso il Centro tecnico federale di Coverciano. Info accrediti: https://t.co/6ALP7YhokR pic.twitter.com/wszXfKNmJF — FIGC (@FIGC) 14 травня 2018 р.

Отметим, что детали контракта на данный момент не разглашаются.

Ранее сообщалось, что по информации СМИ, Роберто Манчини подпишет двухлетнее соглашение со сборной Италии с возможностью автоматического продления.

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