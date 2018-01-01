Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Экс-тренер Зенита возглавил национальную сборную Италии

Комментариев: 0
Роберто Манчини подписал контракт с Федерацией футбола Италии.
Роберто Манчини возглавил сборную Италии
Роберто Манчини возглавил сборную Италии
twitter.com/FIGC

Федерация футбола Италии объявила имя нового главного тренера национальной команды.

Читай также: Манчини: Возглавить сборную Италии – моя заветная мечта

У руля итальянской сборной стал Роберто Манчини, который перед этим расторгнул соглашение с питерским Зенитом по согласию сторон. Манчини будет готовить команду к отборочному этапу чемпионата Европы-2020.

Отметим, что детали контракта на данный момент не разглашаются.

Ранее сообщалось, что по информации СМИ, Роберто Манчини подпишет двухлетнее соглашение со сборной Италии с возможностью автоматического продления.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Роберто Манчини, сборная Италии по футболу, футбол, контракт, тренер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь