Легендарный голландский форвард отложил уход из футбола и продлил контракт еще на год

Робин ван Перси пока не готов повесить бутсы на гвоздь.

Легендарный нападающий сборной Голландии Робин ван Перси зимой вернулся в родной клуб Фейеноорд.

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Ходили слухи, что в конце сезона ван Перси завершит карьеру и повесит бутсы на гвоздь, однако голландский клуб официально сообщил, что продлил соглашение с 34-летним форвардом еще на сезон.

O N E M O R E Y E A R

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P@Persie_Official ♥️#Feyenoord pic.twitter.com/XI8SLNszjY — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 15 травня 2018 р.

Ван Перси провел 12 матчей в чемпионате Голландии, в которых забил 5 голов и сделал 1 ассист. Кроме того, футболист помог команде выиграть Кубок Голландии.

Ранее сообщалось, что нападающий Робин ван Перси мечтает выступать на высоком уровне до 40 лет.

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