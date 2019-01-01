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Легендарный голландский форвард отложил уход из футбола и продлил контракт еще на год

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Робин ван Перси пока не готов повесить бутсы на гвоздь.
Робин ван Перси
Робин ван Перси
Getty Images

Легендарный нападающий сборной Голландии Робин ван Перси зимой вернулся в родной клуб Фейеноорд.

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Ходили слухи, что в конце сезона ван Перси завершит карьеру и повесит бутсы на гвоздь, однако голландский клуб официально сообщил, что продлил соглашение с 34-летним форвардом еще на сезон.

Ван Перси провел 12 матчей в чемпионате Голландии, в которых забил 5 голов и сделал 1 ассист. Кроме того, футболист помог команде выиграть Кубок Голландии.

Ранее сообщалось, что нападающий Робин ван Перси мечтает выступать на высоком уровне до 40 лет.

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Теги: Робин ван Перси, Фейеноорд, чемпионат Голландии по футболу, футбол, контракт
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