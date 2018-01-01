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Хитрая уловка вратаря, которая принесла ему красную карточку и вылет команды из турнира

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Сборная Ирландии уступила Голландии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы (U-17).

Сборная Голландии завоевала путевку в полуфинал чемпионата Европы среди футболистов до 17 лет, обыграв сборную Ирландии в серии послематчевых пенальти. 

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Матч завершился со счетом 1:1. При счете 4:4 в серии послематчевых пенальти ирландский голкипер Джеймс Коркоран отбил удар голландского футболиста, однако рефери заметил, что вратарь нарушил правила.

Коркоран вышел за линию ворот до удара, за что судья показал ему вторую желтую карточку. В ворота стал полевой игрок, который не сумел отразить повторное исполнение пенальти.

Сборная Голландии в полуфинале встретится с Англией.

Смотрите также, как голкипер из Бразилии сидел в своем телефоне во время матча.

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Теги: сборная Голландии, сборная Ирландии, чемпионат Европы, U-17, футбол, видео, пенальти
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