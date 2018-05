Хитрая уловка вратаря, которая принесла ему красную карточку и вылет команды из турнира

Сборная Голландии завоевала путевку в полуфинал чемпионата Европы среди футболистов до 17 лет, обыграв сборную Ирландии в серии послематчевых пенальти.

Читай также: Английский футболист на радостях от триумфа команды напился до потери памяти

Матч завершился со счетом 1:1. При счете 4:4 в серии послематчевых пенальти ирландский голкипер Джеймс Коркоран отбил удар голландского футболиста, однако рефери заметил, что вратарь нарушил правила.

Коркоран вышел за линию ворот до удара, за что судья показал ему вторую желтую карточку. В ворота стал полевой игрок, который не сумел отразить повторное исполнение пенальти.

Ireland have been eliminated from the U17 European championships after their goalkeeper is sent off DURING the penalty shootout for moving off his line too early! Shocking! Via @RTEsoccer pic.twitter.com/PKHJWOZMW4