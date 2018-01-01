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Марадона может стать спортивным директором брестского Динамо - AS

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Диего Марадона в ближайшее время может переехать в Беларусь.
Диего Марадона
Диего Марадона
Getty Images

Руководство брестского Динамо ведет переговоры с известным экс-футболистом Диего Марадоной.

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По информации аргентинской редакции испанского издания AS, белорусский клуб хочет видеть 57-летнего аргентинца на должности спортивного директора. Отмечается, что Марадона уже согласовал личный контракт с клубом, а детали будут обсуждаться на встрече в Дубае.

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По итогам 7-ми туров брестское Динамо занимает 8-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Беларуси, имея в своем активе 9 очков. На данный момент команду возглавляет чешский тренер Радослав Латал.

Напомним, легендарный аргентинец Диего Марадона безуспешно покинул пост главного тренера клуба из ОАЭ.

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Теги: Диего Марадона, Динамо Брест, чемпионат Беларуси по футболу, футбол, контракт
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