В Днепре определили финалистов футбольного соревнования Red Bull Neymar Jr's Five

После ожесточенной борьбы определились две команды, которые продолжат соревнование в Киеве - команда “Тополь“ и прошлогодние победители Днепра “Dnepr“.

В субботу, 12 мая, Днепр принимал третий общий отборочный этап международного футбольного турнира Red Bull Neymar Jr's Five, Всемирный финал которого состоится в июле в Бразилии.

27 команд настоящих фанатов футбола собрались в этот день, чтобы определить, кто же будет представлять Днепр в Национальном финале в Киеве.

После ожесточенной борьбы определились две команды, которые продолжат соревнование в Киеве - команда “Тополь“ и прошлогодние победители Днепра “Dnepr“.

В финал днепровского отбора прошли действительно сильнейшие команды города.

Две полуфинальные игры закончились с одинаковым разгромным счетом 5:0. “Dnepr“ забил 5 голов команде “Образцова“, а “Тополь“ отправил 5 победных голов в ворота команды “Тайфун“.

В матче за третье место Тайфун уверенно обыграл Образцовую со счетом 4:1, но по правилам турнира этого года только два первых места проходят в Национальный финал.

И хотя и Dnepr и Тополь уже держали в руках билет в Киев, финальная игра тоже оказалась интересной - за 10 минут Тополь отправил в ворота прошлогодних победителей целых 3 гола, став победителем Днепровского отбора.

“Мы пришли за победой. Правила интересные, я всегда во дворе так играл - на маленькие ворота. Поэтому так много забиваю. Готовиться к Национальному финалу? Мы уже готовы!“ - уверенно делится впечатлениями капитан команды “ТОПОЛЬ“ Артем Синчиков.

16 июня Dnepr и Тополь встретятся в Киеве с финалистами других городов и победителями студенческих турниров, чтобы побороться за главный Национальный трофей и поездку в Бразилию на Всемирный Финал!

Впереди еще квалификации Red Bull Neymar Jr's Five в Харькове, Виннице и Киеве.

Успейте зарегистрировать свою команду и побороться за главный титул!

Чтобы узнать об украинских отборочных турнирах и правилах Neymar Jr's Five, заходите на веб-сайт и регистрируйте свою команду.

По результатам студенческих и общих квалификаций 17 лучших команд будут соревноваться в Национальном Финале в Киеве, команда-победитель которого обеспечит себе билет в Бразилию, где будет бороться за звание Чемпиона Мира.

Чемпионат проходит при поддержке Ассоциации футзала Украины.

О Neymar Jr's Five

Neymar Jr's Five - это авторский турнир по мини-футболу мировой легенды Неймара, в котором игроки в возрасте от 18 до 25 лет со всех уголков мира вместе отдаются общей страсти: футболу. Это динамичное, техническое и интересное соревнование. Более 60 стран с 6 континентов проведут отборочные турниры, где игроки будут соревноваться с общей мечтой - пройти путь от локального отбора в национальный финал, и получить билет на Мировой финал, который уже в третий раз будет проходить на стадионе Instituto Projeto Neymar Jr в Прая-Гранди, Бразилия.

О Instituto Projeto Neymar Jr

Instituto Projeto Neymar Jr - частная, некоммерческая организация социального направления, создана игроком и его семьей. Расположена в Jardim Glória, в Прая-Гранди, где Неймар провел значительную часть своего детства. Институт площадью 8,400 кв.м является образовательным и спортивным комплексом, который предназначен для 2470 детей из малообеспеченных семей в возрасте от 7 до 14 лет и их семей.

Календарь следующих квалификаций Neymar Jr's Five:

19 мая - Харьков

2 июня - Винница

9 июня - Киев

Национальный Финал Neymar Jr's Five:

16 июня - Киев