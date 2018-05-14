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Подходящее время: Голкипер из Бразилии во время матча сидел в телефоне

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Вратарь Атлетико Паранаэнсе решил проверить телефон прямо во время матча чемпионата Бразилии.
Голкипер решил посидеть в телефоне во время матча
Голкипер решил посидеть в телефоне во время матча
Кадр из видео

Атлетико Паранаэнсе на своем поле проиграл Атлетико Минейро со счетом 1:2 в матче 5-го тура чемпионата Бразилии.

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Во время встречи произошел забавный инцидент - голкипер хозяев Адербар Сантос решил проверить свой телефон прямо во время игры. К чему была такая спешка - не известно, однако даже фанаты заметили, что Сантос не особо занят игрой и кричали ему, чтобы он положил телефон.

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Теги: Атлетико Паранаэнсе, Сантос, чемпионат Бразилии по футболу, футбол, видео, прикол
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Комментариев (1)
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Александр--    14.05.2018, 15:18
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Александр--
нашли чем удивить! в динамо Киев даже игроки во время игры в покер играют, и им всё по шарабану!
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