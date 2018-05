Подходящее время: Голкипер из Бразилии во время матча сидел в телефоне

Атлетико Паранаэнсе на своем поле проиграл Атлетико Минейро со счетом 1:2 в матче 5-го тура чемпионата Бразилии.

Во время встречи произошел забавный инцидент - голкипер хозяев Адербар Сантос решил проверить свой телефон прямо во время игры. К чему была такая спешка - не известно, однако даже фанаты заметили, что Сантос не особо занят игрой и кричали ему, чтобы он положил телефон.

Caracaaaaa, olha só o Santos, goleiro do Atletico Paranaense, com o celular no meio do jogo!!!#LargaOcelular e #GoleiroNoCelular pic.twitter.com/wUjtXK7vDZ