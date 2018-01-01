Наставник Зенита подпишет двухлетний контракт со сборной Италии - Sky Sports

Роберто Манчини во вторник, 15 мая, подпишет соглашение с национальной сборной Италии.

Главный тренер Зенита Роберто Манчини встанет у руля сборной Италии.

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Как сообщает Sky Sports Italia, стороны уже согласовали все условия и во вторник, 15 мая, Манчини подпишет контракт. Соглашение будет рассчитано на два года с возможностью продления еще на два года в случае выхода национальной команды на Евро-2020.

Зарплата специалиста будет составлять около 2 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что после назначения Роберто Манчини в тренерский штаб сборной Италии войдет легендарный полузащитник Андреа Пирло.

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