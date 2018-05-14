Это абсолютно падший человек: легенда Зенита расстался с супругой

Милана Кержакова объявила о расставании с мужем.

Бывший нападающий Зенита и сборной России Александр Кержаков расстался с Миланой Кержаковой.

Пара долгое время не появлялась вместе, а 13 мая сама Милана объявила о разрыве в комментариях к посту в Instagram: "Я давно уже не с ним в отношениях".

Позже она добавила: "Это абсолютно падший, не достойный уважения человек, увы".

Милана Кержакова познакомилась со спортсменом в 2014 году. 27 июня 2015 года Милана и Александр сыграли роскошную свадьбу, а 10 апреля 2017-го у пары родился сын Артемий.

Ранее сообщалось о том, что в России бывшая и нынешняя жены звездного футболиста устроили скандал.

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