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Это абсолютно падший человек: легенда Зенита расстался с супругой

Комментариев: 4
Милана Кержакова объявила о расставании с мужем.
Александр и Милана
Александр и Милана
instagram.com/milana_kerzhakova

Бывший нападающий Зенита и сборной России Александр Кержаков расстался с Миланой Кержаковой.

Пара долгое время не появлялась вместе, а 13 мая сама Милана объявила о разрыве в комментариях к посту в Instagram: "Я давно уже не с ним в отношениях".

Позже она добавила: "Это абсолютно падший, не достойный уважения человек, увы".

Милана Кержакова познакомилась со спортсменом в 2014 году. 27 июня 2015 года Милана и Александр сыграли роскошную свадьбу, а 10 апреля 2017-го у пары родился сын Артемий.

Ранее сообщалось о том, что в России бывшая и нынешняя жены звездного футболиста устроили скандал.

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Теги: футбол, Зенит, вне игры, Александр Кержаков
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Комментариев (4)
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neeertcer    14.05.2018, 13:29
Оценка:  0
neeertcer
Милана и сама падшая.
neeertcer    14.05.2018, 13:29
Оценка:  0
neeertcer
Милана и сама падшая.
гость  (аноним)  14.05.2018, 13:18
Оценка:  0
гость
Нахера нам в Украине это кацапское говно?!
НАСРАТЬ НА КАЦАПСТАН!!!
Расскажите лучше, сколько, за последние сутки, ВСУ отправило на тот свет кацапского быдла!
neeertcer    14.05.2018, 13:31
Оценка:  0
neeertcer
100500 миллионов ежедневно,хyecoc ты козлобородый!))))))))))
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