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Ибрагимович попробовал себя в роли гадалки

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Шведский форвард выступил в новом амплуа во эфире популярного американского шоу.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович покоряет Америку как великий футболист и как яркая медийная личность.

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Шведский форвард стал участником популярного американского шоу Corden's Late Late Show, на канал которого в YouTube подписано более 14 миллионов человек.

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Ведущий Джеймс Корден опубликовал небольшой видеоролик, в котором он в качестве посетителя парка развлечений подошел к аппарату предсказаний под названием “Разговоры Златана“. Ибрагимович выступил в роли гадалки и отвечал на вопросы Кордена, который потратил в аппарате огромную сумму денег.

Ранее сообщалось, что шведский форвард Златан Ибрагимович в Америке встретился с легендарным бразильцем Роналдо.

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Теги: Златан Ибрагимович, Лос Анджелес Гэлакси, MLS, футбол, вне игры, шоу, прикол
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