Израильский футбольный клуб сменил название в честь Трампа
Футбольный клуб Бейтар из Иерусалима решил сменить название в честь президента США Дональда Трампа.
Такое решения было принято в связи с тем, что американский президент перенес посольство США из Тель-Авива в Иерусалим и признал этот город столицей Израиля.
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“70 лет Иерусалим ждал международного признания, и вот президент Дональд Трамп признал город столицей Израиля. Американский президент проявил мужество и настоящую любовь к израильскому народу и их столице.
Бейтар - один из самых известных символов города. И мы хотим поблагодарить президента США за его поддержку. Отныне футбольный клуб будет носить название Бейтар Трамп Иерусалим“, - сообщает пресс-служба клуба.
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Отметим, что статус Иерусалима является одной из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Футбольный клуб Бейтар является шестикратным чемпионом Израиля, семь раз выигрывал Кубок Израиля и дважды - Суперкубок.
Ранее сообщалось, что шотландский клуб назвал свой талисман Лионель Несси.
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