Финальный матч Кубка Саудовской Аварии между Аль-Иттихад и Аль-Файсали подарил удивительную сцену.

Впервые в истории футбола в качестве рекламы вдоль бровки поля курсировал самолет с четырьмя болельщикам, одетыми как экипаж.

Миниатюрный реактивный самолет передвигался как резервный арбитр следом за мячом. И так продолжалось все основное время и 30 минут дополнительного времени.

Saudi football is simply the most surprising scene you’ll see around. For the first time in Asia: an Airplane will follow the ball during the King’s Cup final. WTF?! 😂🇸🇦 pic.twitter.com/yksCHk29V8