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Мини-самолет возил фанатов вдоль поля на протяжении матча

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Невероятная рекламная акция в Саудовской Аравии.
Мини-самолет возил фанатов вдоль поля на протяжении матча

Финальный матч Кубка Саудовской Аварии между Аль-Иттихад и Аль-Файсали подарил удивительную сцену.

Впервые в истории футбола в качестве рекламы вдоль бровки поля курсировал самолет с четырьмя болельщикам, одетыми как экипаж.

Миниатюрный реактивный самолет передвигался как резервный арбитр следом за мячом. И так продолжалось все основное время и 30 минут дополнительного времени.

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Теги: футбол, Саудовская Аравия, реклама
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