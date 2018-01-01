Краснодар оригинально подстриг газон, прощаясь с лидерами клуба

Агрономы Краснодара выстригли футболки с игровыми номерами Андреаса Гранквиста и Жоаозиньо.

Российский Краснодар прощается с Андреасом Гранквистом и Жоаозиньо, которые в воскресенье, 13-го мая, сыграют свой последний матч в футболке "быков".

Агрономы клуба оригинально подошли к прощальному матчу лидеров клуба, изобразив на газоне Краснодар-Арены футболки с игровыми номерами Гранквиста и Жоаозиньо – 6 и 22 соответственно.

Отметим, что Гранквист провел за Краснодар пять сезонов, а Жоаозиньо – семь. Грядущим летом оба игроки уходят в качестве свободных агентов.

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