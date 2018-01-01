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Краснодар оригинально подстриг газон, прощаясь с лидерами клуба

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Агрономы Краснодара выстригли футболки с игровыми номерами Андреаса Гранквиста и Жоаозиньо.
Андреас Гранквист
Андреас Гранквист
fckrasnodar.ru

Российский Краснодар прощается с Андреасом Гранквистом и Жоаозиньо, которые в воскресенье, 13-го мая, сыграют свой последний матч в футболке "быков". 

Агрономы клуба оригинально подошли к прощальному матчу лидеров клуба, изобразив на газоне Краснодар-Арены футболки с игровыми номерами Гранквиста и Жоаозиньо – 6 и 22 соответственно.

Отметим, что Гранквист провел за Краснодар пять сезонов, а Жоаозиньо – семь. Грядущим летом оба игроки уходят в качестве свободных агентов. 

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Теги: футбол, Краснодар, Жоаозиньо, Андреас Гранквист
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