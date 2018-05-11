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Своему футболу – свое пиво: партнером финала Кубка Украины стала УманьпивоНовости компаний

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Для болельщиков Шахтера и Динамо были организованы специальные зоны, где любой желающий мог отдохнуть от напряженной атмосферы матча и попробовать напитки.
Своему футболу – свое пиво: партнером финала Кубка Украины стала Уманьпиво

Украинская пивоваренная компания Уманьпиво стала официальным партнером Финального матча Кубка Украины по футболу сезона 2017-2018 гг. И пока футболисты Шахтера и Динамо разминались перед игрой, гости всеукраинского спортивного рандеву и фанаты обеих команд освежались натуральными напитками, прямо из сердца Украины – Умани.

Так, для болельщиков были организованы специальные зоны, где любой желающий мог отдохнуть от напряженной атмосферы матча и попробовать напитки на 100% приготовленные из своих, украинских ингредиентов – все натуральное, выращенное исключительно на собственных полях Уманьпиво.

Помимо уже полюбившегося украинцам “Жигулевского“, фанатам также представили безалкогольное пиво “Вайсбург“ и живой Квас, а для детей и любителей настоящего вкуса детства – лимонад.

При этом наибольшей популярностью во время матчей пользовались “Жигулевское“ пиво и квас. Впрочем, лимонад и безалкогольное пиво также не остались без внимания.

“Ассортимент – очень удобный, я бы сказал семейный, – шутит Олег из Днепра. – Мне – “Жигулевское“, жене – квас. Она сегодня за рулем. А дочке – лимонад берем. Довольны все“, – заключает посетитель зоны Уманьпиво.

“Напитки объединяют людей, несмотря на их привязанность к определенной команде, особенно если они приготовлены из продуктов, которые ты посадил и вырастил сам. Это было отлично заметно возле торговых площадок Уманьпиво. В очередной раз мы утвердились в нашей идее – поддерживать свои, украинские масштабные спортивные и культурные события, которые позволяют прививать согражданам любовь к собственным продуктам. По сути, Уманьпиво уже 140 лет этим занимается, так как готовит пиво, сидр, лимонад – свое, родное, из своих ингредиентов, выращенных на собственных полях, для своих – для украинцев», - рассказывает Игорь Кисиль, директор пивоваренной компании из Умани.

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Комментариев (1)
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reymaykof07    11.05.2018, 18:45
Оценка:  0
reymaykof07
Вот и спиваются фуйболисты как Миля все будуть
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