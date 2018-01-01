Ибрагимович: Я бы уволил скульптора Роналду

Сам Златан Ибрагимович доволен своей статуей.

Шведский нападающий Лос-Анджелес Гэлэкси Златан Ибрагимович стал гостем американского шоу с Джеймсом Корденом, в эфире которого поговорили о статуе Златана.

Швед рассказал, что со скульптором у него были расхождения во мнении по разным вопросам, но в итоге они доходят до общего мнения. На данный момент Златан доволен тем, как выглядит его статуя.

А вот на вопрос, что Ибрагимович сделал бы, если бы он сделал на месте Криштиану Роналду, когда ему показали бы знаменитый бюст.

Швед заявил, что он не был бы счастлив, если бы у него получилось то же самое, а скульптору он однозначно сказал бы, что тот уволен.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович снялся в рекламном ролике в образе статуи льва.

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