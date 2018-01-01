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Вратарь поел травы за воротами после успешного сейва

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Боливийский вратарь удивил весь мир своим поступком.
Вратарь поел травы за воротами после успешного сейва
кадр из видео

Боливийский вратарь Луис Фернандо Карденас, выступающий за местный клуб Гуабира, стал популярным после матча Кубка Судамерикано против Лиги де Кито.

По ходу матча, после отбитого удара, Карденас без минутного колебания отправился в ворота, отщипнул там немного травы и съел ее. Поступок вратаря стал вирусным в интернете.

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Теги: видео, курьез, футбол, Боливия
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