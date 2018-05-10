Селезнев завоевал Кубок Турции
Команда украинского форварда без него одолела Фенербахче в финале Кубка Турции.
Акхисар Беледиеспор обыграл Фенербахче со счетом 3:2 в финальном матче Кубка Турции и впервые в своей истории завоевал этот трофей.
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Украинский нападающий Евгений Селезнев, выступающий за Акхисар Беледиеспор с января этого года, забил в полуфинальных встречах, однако пропустил финал из-за перебора карточек.
В этом сезоне Селезнев провел 7 матчей в Кубке Турции и забил 5 голов.
Ранее сообщалось, что украинский форвард Евгений Селезнев признал свой переезд в Россию ошибкой.
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