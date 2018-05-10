Селезнев завоевал Кубок Турции

Команда украинского форварда без него одолела Фенербахче в финале Кубка Турции.

Акхисар Беледиеспор обыграл Фенербахче со счетом 3:2 в финальном матче Кубка Турции и впервые в своей истории завоевал этот трофей.

Читай также: Селезнев показал свой царский халат

Украинский нападающий Евгений Селезнев, выступающий за Акхисар Беледиеспор с января этого года, забил в полуфинальных встречах, однако пропустил финал из-за перебора карточек.

В этом сезоне Селезнев провел 7 матчей в Кубке Турции и забил 5 голов.

Ранее сообщалось, что украинский форвард Евгений Селезнев признал свой переезд в Россию ошибкой.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.