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Селезнев завоевал Кубок Турции

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Команда украинского форварда без него одолела Фенербахче в финале Кубка Турции.
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев
instagram.com/e_seleznev/

Акхисар Беледиеспор обыграл Фенербахче со счетом 3:2 в финальном матче Кубка Турции и впервые в своей истории завоевал этот трофей.

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Украинский нападающий Евгений Селезнев, выступающий за Акхисар Беледиеспор с января этого года, забил в полуфинальных встречах, однако пропустил финал из-за перебора карточек.

В этом сезоне Селезнев провел 7 матчей в Кубке Турции и забил 5 голов.

 

First trophy 🏆 🏆🏆🏆🏆🥇🥇🥇🥇turkey 🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷

Допис, поширений Ievgen Seleznev (@e_seleznev)

Ранее сообщалось, что украинский форвард Евгений Селезнев признал свой переезд в Россию ошибкой.

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Теги: Евгений Селезнев, Акхисар Беледиеспор, Кубок Турции, футбол, трофей
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