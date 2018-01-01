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Легендарный Пирло войдет в тренерский штаб сборной Италии - СМИ

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Андреа Пирло может поработать с национальной сборной.
Андреа Пирло
Андреа Пирло
Getty Images

Бывший футболист Интера, Милана и Ювентуса Андреа Пирло станет помощником главного тренера сборной Италии.

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Как сообщает Calciomercato.com, легендарный итальянец войдет в тренерский штаб после назначения наставника Зенита Роберто Манчини на пост главного тренера национальной команды. Федерация футбола Италии уже начала переговоры с экс-футболистом по поводу работы в сборной.

Ранее сообщалось, что в прощальном матче Андреа Пирло примут участие многие легенды футбола.

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Теги: Андреа Пирло, Роберто Манчини, сборная Италии по футболу, футбол
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