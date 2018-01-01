Легендарный Пирло войдет в тренерский штаб сборной Италии - СМИ
Андреа Пирло может поработать с национальной сборной.
Бывший футболист Интера, Милана и Ювентуса Андреа Пирло станет помощником главного тренера сборной Италии.
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Как сообщает Calciomercato.com, легендарный итальянец войдет в тренерский штаб после назначения наставника Зенита Роберто Манчини на пост главного тренера национальной команды. Федерация футбола Италии уже начала переговоры с экс-футболистом по поводу работы в сборной.
Ранее сообщалось, что в прощальном матче Андреа Пирло примут участие многие легенды футбола.
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