Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире

Улыбчивая Мария оказалась опасной женщиной.

Мексиканская журналистка Мария Фернанда Мора избила микрофоном футбольного болельщика во время прямого эфира. Об этом сообщает Рамблер.

Мария вела прямое включение около стадиона, когда ее окружили болельщики. Фанаты шумели, кричали и всячески мешали девушке. Мария быстро закончила свой стендап, сославшись на то, что ничего не слышит, а затем развернулась и нанесла несколько ударов по одному из фанатов микрофоном.

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