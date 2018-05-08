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Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире

Комментариев: 1
Улыбчивая Мария оказалась опасной женщиной.
Мария Фернанда Мора
Мария Фернанда Мора
Youtube

Мексиканская журналистка Мария Фернанда Мора избила микрофоном футбольного болельщика во время прямого эфира. Об этом сообщает Рамблер.

Мария вела прямое включение около стадиона, когда ее окружили болельщики. Фанаты шумели, кричали и всячески мешали девушке. Мария быстро закончила свой стендап, сославшись на то, что ничего не слышит, а затем развернулась и нанесла несколько ударов по одному из фанатов микрофоном.

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Теги: Мария Фернанда Мора, Мексика, фанаты, избиение, журналистка, футбол
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  08.05.2018, 16:53
Оценка:  0
гость
да она просто уничтожила его нах!!!
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