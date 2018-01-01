Экс-игрок Зенита и сборной Голландии потерял способность говорить

Фернандо Риксен страдает неизлечимой болезнью, которая прогрессирует.

Бывший полузащитник Зенита и сборной Голландии Фернандо Риксен в 2013 году сообщил о том, что болен смертельной болезнью центральной нервной системы - боковым амиотрофическим склерозом.

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На данный момент состояние экс-футболиста значительно ухудшилось - по словам друга и биографа Риксена Винсента де Вриса голландец потерял способность разговаривать.

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“Фернандо больше не может говорить, он только смотрит на свой балкон в Валенсии. Наше общение с ним проходит при помощи глаз, которыми он моргает в ответ на наши слова. Единственный вопрос в том, как долго он сможет с этим бороться“, - приводит слова де Вриса nu.nl.

Ранее сообщалось, что легендарный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон вышел из комы после операции и сумел пообщаться с родными.

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