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Иньеста подпишет трехлетний контракт с японским клубом и заработает 90 миллионов

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Легенда Барселоны продолжит карьеру в Японии.
Андрес Иньеста
Андрес Иньеста
Getty Images

Полузащитник Барселоны Андрес Иньеста определился со своим будущим.

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Как сообщает ESPN, 33-летний футболист продолжит карьеру в японском клубе Виссел Кобе. Иньеста уже согласовал с клубом трехлетний контракт, по которому он будет получать 30 миллионов евро в год.

Весомую роль в заключении соглашения сыграл владелец Виссел Кобе Хироши Микитани, который является генеральным директором титульного спонсора Барселоны - компании Rakuten.

Ранее сообщалось, что легенда Барселоны Андрес Иньеста получил предложение от австралийского клуба.

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Теги: Андрес Иньеста, чемпионат Японии по футболу, Виссел Кобе, футбол, контракт
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