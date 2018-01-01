Иньеста подпишет трехлетний контракт с японским клубом и заработает 90 миллионов
Легенда Барселоны продолжит карьеру в Японии.
Полузащитник Барселоны Андрес Иньеста определился со своим будущим.
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Как сообщает ESPN, 33-летний футболист продолжит карьеру в японском клубе Виссел Кобе. Иньеста уже согласовал с клубом трехлетний контракт, по которому он будет получать 30 миллионов евро в год.
Весомую роль в заключении соглашения сыграл владелец Виссел Кобе Хироши Микитани, который является генеральным директором титульного спонсора Барселоны - компании Rakuten.
Ранее сообщалось, что легенда Барселоны Андрес Иньеста получил предложение от австралийского клуба.
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