Журналистка из Мексики ударила фаната микрофоном за то, что он распустил руки

Неприятный инцидент произошел после финального матча Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

Мексиканский клуб Гвадалахара стал победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ, обыграв в серии пенальти канадский Торонто (4:2).

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После встречи мексиканские фанаты радовались успеху команды и окружили журналистку FOX Sports Марию Фернанду Мору, которая вела прямой эфир с арены Акрон. Во время эфира девушка неожиданно стукнула одного из болельщиков микрофоном. Позже Мария призналась, что мужчина пытался рукой залезть ей в трусы.

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“То, что произошло со мной, случается с тысячами женщин в публичных местах каждый день. Разница в том, что со мной это случилось во время прямого эфира, и мне пришлось защищать себя. То, как я отреагировала, выставило факт домогательства на всеобщее обозрение.

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Вначале я думала, что это случайное прикосновение, ведь люди окружили меня и напирали со всех сторон, пока я говорила на камеру. Но парень увидел, что я не реагирую и продолжаю работать, и еще два раза засунул свою руку между моих ягодиц. Я решил защитить себя от него“, - приводит слова журналистки news.com.au.

Ранее сообщалось, что фанат Боруссии из Менхенгладбаха после поражения команды в поезде изнасиловал 19-летнюю девушку.

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