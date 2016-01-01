21-летний футболист умер от удара молнии во время матча

Луанда Нцхангасе два месяца находился в медикаментозной коме.

Луанда Нцхангасе, 21-летний игрок южноафриканского клуба Марицбург Юнайтед, умер через два месяца после того, как получил удар молнией во время матча, сообщает ВВС.

Трагедия произошла 1 марта. Молния ударила в трех футболистов во время игры. Двое из них отделались легкими травмами, а Нцхангасе был доставлен в больницу с ожогом груди. Два месяца футболист находился в медикаментозной коме.

Отметим, что это третья трагедия для Марицбург Юнайтед за три года. В 2016 и 2017 годах в автоавариях погибли 27-летний Мондли Келе и 20-летний Млонди Диамини.

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