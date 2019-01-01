Япония и Катар примут участие в Кубке Америки 2019

Конфедерация южноамериканского футбола планирует повысить интерес к Копа Америка.

Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) сообщила о расширении состава участников Кубка Америки 2019. В следующем году к турниру присоединятся сборные Японии и Катара.

Таким образом КОНМЕБОЛ намерен повысить интерес к Копа Америка во всем мире и поспособствовать развитию турнира.

Ранее на Кубок-2019 планировалось пригласить также сборные Испании, Франции, Италии и Португалии, но эту идею воплотить в жизнь не удалось.

Кубок Америки в 2019 году пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля.

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