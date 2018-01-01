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Покорение Шотландии: Джеррард согласился возглавить Рейнджерс

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Легенда Ливерпуля возглавит шотландский клуб.
Стивен Джеррард
Стивен Джеррард
instagram.com/stevengerrard/

Шотландский клуб Рейджерс вел переговоры с легендарным капитаном Ливерпуля Стивеном Джеррардом.

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Как сообщает Sky Sports, Джеррард согласился стать главным тренером команды. Англичанин подпишет трехлетнее соглашение с клубом из Глазго. В тренерский штаб Джеррарда войдет еще одна легенда Ливерпуля и сборной Шотландии Гари Макаллистер.

В текущем сезоне Рейнджерс занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 65 очков.

Ранее сообщалось, что шотландский клуб Инвернесс Каледониан назвал свой талисман Лионель Несси.

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Теги: Стивен Джеррард, Рейнджерс, чемпионат Шотландии по футболу, футбол, тренер
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