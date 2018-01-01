Покорение Шотландии: Джеррард согласился возглавить Рейнджерс
Легенда Ливерпуля возглавит шотландский клуб.
Шотландский клуб Рейджерс вел переговоры с легендарным капитаном Ливерпуля Стивеном Джеррардом.
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Как сообщает Sky Sports, Джеррард согласился стать главным тренером команды. Англичанин подпишет трехлетнее соглашение с клубом из Глазго. В тренерский штаб Джеррарда войдет еще одна легенда Ливерпуля и сборной Шотландии Гари Макаллистер.
В текущем сезоне Рейнджерс занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 65 очков.
Ранее сообщалось, что шотландский клуб Инвернесс Каледониан назвал свой талисман Лионель Несси.
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