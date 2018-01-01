Легенды футбола примут участие в прощальном матче Пирло

Андреа Пирло проведет прощальный матч на Сан-Сиро.

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло проведет прощальный матч. Как сообщает Goal, игра состоится 21 мая на Сан-Сиро, где Пирло выступал в составе Интера и Милана.

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38-летний итальянец, который объявил о завершении карьеры осенью 2017 года, назвал предварительный состав участников встречи, без учета нападающих. В матче будут играть многие великие футболисты, среди которых Джанлуиджи Буффон, Пепе, Фрэнк Лэмпард, Дженнаро Гаттузо, Паоло Мальдини.

Предварительный список участников:

Вратари: Буффон, Дида, Аббьяти;

Защитники: Адани, Бардзальи, Бонера, Бонуччи, Каннаваро, Кафу, Кьеллини, Костакурта, Фавалли, Феррара, Гроссо, Янкуловски, Каладзе, Лихтштайнер, Мальдини, Матерацци, Неста, Оддо, Сержиньо, Шимич, Дзамбротта;

Полузащитники: Альбертини, Амброзини, Баронио, Брокки, Каморанези, Де Росси, Диаманти, Гаттузо, Лэмпард, Леонардо, Маркизио, Пепе, Перротта, Руй Кошта, Зеедорф, Вератти, Диана.

Ранее сообщалось, что сын легендарного Пирло отправится на медосмотр в Ювентус.

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