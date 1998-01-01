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У экс-игрока сборной Дании диагностировали рак костного мозга

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Рене Хенриксен борется с тяжелой болезнью.
Рене Хенриксен
Рене Хенриксен
Getty Images

Бывший защитник сборной Дании Рене Хенриксон болен раком костного мозга. Врачи поставили диагноз 48-летнему экс-футболисту в начале этого года. Сейчас он проходит курс лечения.

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"Эта та форма рака, которую невозможно вылечить, но ее можно контролировать и сохранять в медленно прогрессирующем состоянии. В августе я завершу трансплантацию стволовых клеток, что может помочь мне справится с недугом", - приводит слова Хенриксона TV2 со ссылкой на Ekstra Bladet.

Хенриксен играл за сборную Дании с 1998 по 2004 год. За это время он провел 66 матчей.

Ранее сообщалось, что экс-тренер Севильи Эдуардо Бериццо победил рак.

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Теги: сборная Дании по футболу, футбол, вне игры, болевые точки, рак
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