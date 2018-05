Экс-футболист из Чехии покончил жизнь самоубийством в 40-летнем возрасте

Бывший чешский футболист Павел Пергл покончил с собой в 40-летнем возрасте из-за семейных проблем. Пергл известен по своим выступлениям в пражской Спарте и Динамо Дрезден.

Читай также: Экс-игрок и тренер сборной Франции умер в возрасте 70 лет

“Это очень грустная новость для Спарты и всех футбольных болельщиков - умер наш бывший игрок Павел Пергл. Он пришел в Спарту в 10 лет и сыграл 68 матчей за первую команду. Покойся с миром!“, - написано на страничке пражской Спарты в Twitter.

It is very sad news for Sparta and all football fans to hear that our former player Pavel Pergl has died. He arrived in Sparta as 10-year-old and then he played 68 matches in the first team. Rest in peace! pic.twitter.com/5T48aqktxN