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Экс-игрок Барселоны забил свой первый гол в Китае

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Хавьер Маскерано забил за Хэбэй Чайна Форчун.
Хавьер Маскерано
Хавьер Маскерано
twitter.com/hebeicfff

Бывший защитник Барселоны Хавьер Маскерано, который сейчас защищает цвета Хэбэй Чайна Форчун, забил свой первый гол в Китае.

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В матче Кубка Китая Хэбэй Чайна Форчун встречался с Шаньдун Лунэн. На 77-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Голкипер сумел отразить удар, однако первым на добивании оказался Маскерано, который отправил мяч в сетку. 

Этот гол не спас Хэбэй Чайна Форчун от поражения со счетом 2:3. Отметим, что это был 9-й матч Маскерано в составе китайского клуба.

Ранее сообщалось, что бывший игрок Барселоны Хавьер Маскерано займется развитием киберспорта в Южной Америке.

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Теги: Хавьер Маскерано, Хэбэй Чайна Форчун, Китай, футбол, видео, гол
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