Роскошный дальний удар в девятку, который был забит в Кубке Либертадорес
Крузейро в гостевом матче разгромил Васко да Гама в рамках 5-го тура Кубка Либертадорес.
В матче 5-го тура Кубка Либертадорес Крузейро в гостях обыграл Васко да Гама со счетом 4:0.
Смотри также: Фантастический гол из Чемпионшипа, который был забит с 35 метров
Дублем отличился форвард Крузейро Сасса. На 33-й минуте встречи нападающий "синих" принял мяч в 35-ти метрах от ворот, обработал его и мощным ударом отправил мяч в ближнюю девятку.
Control, dirección y potencia. ¡Sassá nos regaló el gol de la jornada! Puros aplausos para el bombardero de @Cruzeiro 🔥 pic.twitter.com/XLGdtBrA2e— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 3 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что в чемпионате Турции был забит гол с 51-го метра.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил