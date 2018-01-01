Роскошный дальний удар в девятку, который был забит в Кубке Либертадорес

Крузейро в гостевом матче разгромил Васко да Гама в рамках 5-го тура Кубка Либертадорес.

В матче 5-го тура Кубка Либертадорес Крузейро в гостях обыграл Васко да Гама со счетом 4:0.

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Дублем отличился форвард Крузейро Сасса. На 33-й минуте встречи нападающий "синих" принял мяч в 35-ти метрах от ворот, обработал его и мощным ударом отправил мяч в ближнюю девятку.

Control, dirección y potencia. ¡Sassá nos regaló el gol de la jornada! Puros aplausos para el bombardero de @Cruzeiro 🔥 pic.twitter.com/XLGdtBrA2e — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 3 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что в чемпионате Турции был забит гол с 51-го метра.

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