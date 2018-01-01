Футболисты напали на рефери во время матча, но тот стал защищаться угловым флажком

Футболисты повалили арбитра на землю, а главный судья избивал.

Игроки и тренер избили судью в Эфиопии кадр из видео

Во время матча Высшей лиги Эфиопии между Дифенсо и Вельвало футболисты вместе с тренером избили судью.

При счете 1:1 мяч пересек линию ворот и судья указал на центр поля, защитав гол Дифэнсу.

Игроки Вельвало побежали за судьей, повалили его на землю, а главный тренер команды принялся избивать арбитра. Тот отбивался угловым флажком, но не помогло.

Ранее сообщалось, что китайскому футболисту откусили часть уха во время во время матча.

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