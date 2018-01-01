Гол из Кубка Китая, который был забит бисиклетой

Аксель Витсель забил шикарный гол бисиклетой.

Матч 1/8 финала Кубка Китая между Тяньцзинь Цюаньцзянь и Цзянсу Сунин в основное время завершился вничью со счетом 2:2.

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Благодаря потрясающему голу экс-полузащитника Зенита Акселя Витселя на 93-й минуте, который был забит после розыгрыша углового бисиклетой, встреча продолжилась в овертайме.

Однако это не спасло Тяньцзинь Цюаньцзянь от вылета из турнира - команда уступила по пенальти 7:8.

Ранее сообщалось, что форвард Реала Криштиану Роналду на тренировке повторил свой шедевр в ворота Ювентуса.

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