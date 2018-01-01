Голландский футболист отправится в тюрьму за избиение 68-летнего мужчины

Голландский футболист избил пенсионера на парковке.

Бывшего игрока молодежной сборной Голландии Вирджила Мисиджана, который сейчас защищает цвета болгарского Лудогорца, приговорили к шести месяцам заключения, из которых 2 месяца - условно.

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Суд нидерландского города Бреда зачитал приговор адвокату футболиста, сам Мисиджан отсутствовал на заседании суда. Как сообщает RTL Nieuws, 24-летний вингер был наказан за драку с 68-летним Роном ван Акельеном на парковке, которая произошла 5 января 2018 года.

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В результате драки ван Акельен получил двойной перелом голеностопа и перелом локтя, и провел в больнице 3 месяца, после чего его перевели в реабилитационный центр. За время лечения мужчина потерял 25 килограммов.

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