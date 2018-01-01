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Аргентинский клуб нанес на футболку самый знаменитый мем про Гомера Симпсона

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Вратарь аргентинского клуба играет в джерси с прячущимся в кустах Гомером Симпсоном.
Аргентинский клуб нанес на футболку самый знаменитый мем про Гомера Симпсона

Аргентинский клуб Ферро де Женераль Пико, выступающий в четвертом дивизионе страны, представил новую форму.

Самым интересным оказался вратарский комплект. На зеленой майке изображен Гомер Симпсон, уходящий в кусты – вероятно, самый известный мем Гомера.

Гомер – персонаж культового мультсериала Симпсоны, который выпускается с 1989 года.

via GIPHY

Ранее сообщалось, что футболисты Интера сыграют в футболках с Instagram-аккаунтами вместо фамилий на спине.

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Теги: форма, Симпсоны, футбол
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