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Экс-голкипер Шахтера побывал на этапе Формулы-1 в Баку

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Анотон Каниболоцкий сфотографировался с пилотом Формулы-1.
Антон Каниболоцкий
Антон Каниболоцкий
instagram.com/anton_kanibolotskyi

Бывший вратарь Шахтера Антон Каниболоцкий, который теперь защищает цвета азербайджанского Карабаха побывал, на Гран-При Азербайджана в Баку.

Каниболоцкий поприсутствовал на гонке и даже сфотографировался с Льюисом Хэмилтоном, правда не с настоящим.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при в Баку.

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Теги: Антон Каниболоцкий, Карабах, Формула 1
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