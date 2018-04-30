Экс-голкипер Шахтера побывал на этапе Формулы-1 в Баку

Анотон Каниболоцкий сфотографировался с пилотом Формулы-1.

Бывший вратарь Шахтера Антон Каниболоцкий, который теперь защищает цвета азербайджанского Карабаха побывал, на Гран-При Азербайджана в Баку.

Каниболоцкий поприсутствовал на гонке и даже сфотографировался с Льюисом Хэмилтоном, правда не с настоящим.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при в Баку.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!