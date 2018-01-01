У Салаха возникли разногласия с футбольной ассоциацией Египта - СМИ

Игрок сборной Египта Мохамед Салах недоволен действиями футбольной ассоциации своей страны.

У лидера Ливерпуля и сборной Египта Мохамеда Салаха возник конфликт с футбольной федерацией своей страны. Об этом сообщает Ahram.org.

Читай также: Ливерпуль отвергнет любое предложение Реала по Салаху - Daily Mail

По информации источника, разногласия между футболистом и организацией были вызваны изображением футболиста на самолете национальной команды EgyptAir, который предоставлен сборной ее спонсором, мобильным оператором WE.

Читай также: Моуринью: Продажу Салаха из Челси приписывают мне, но это ложь

Агент футболиста Рами Аббас обвинил футбольную ассоциацию в незаконности использования его изображения, права на которое принадлежит фирме Аббаса, на бесплатной основе. Футбольная ассоциация Египта заявила, что агент футболиста ведет себя непристойно.

Читай также: Салах признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Салах же прокомментировал ситуацию на своей официальной страничке в Twitter. “Реакция была очень неприятной. Это серьезный проступок. Подобные вопросы должны решаться иначе. Надеюсь, что ситуация разрешиться“ - написал Салах.

أنا بشكر كل الناس على دعمكم الكبير النهاردة .. في الحقيقة رد الفعل كان غير طبيعي وأسعدني جدًا تفاعلكم.. احنا أخدنا وعد بحل الموضوع وإن شاء الله في طريقه للحل .. شكرًا لكم مرة تانية❤️ — Mohamed Salah (@MoSalah) 29 квітня 2018 р.

Министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз пообещал разобраться в сложившейся ситуации и решить проблему.

Ранее сообщалось, что игрока Ливерпуля и сборной Египта Мохамеда Салаха наградят участком земли в священном месте за идеальное представление Ислама.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.