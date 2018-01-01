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У Салаха возникли разногласия с футбольной ассоциацией Египта - СМИ

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Игрок сборной Египта Мохамед Салах недоволен действиями футбольной ассоциации своей страны.
Мохамед Салах (справа)
Мохамед Салах (справа)
Getty Images

У лидера Ливерпуля и сборной Египта Мохамеда Салаха возник конфликт с футбольной федерацией своей страны. Об этом сообщает Ahram.org.

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По информации источника, разногласия между футболистом и организацией были вызваны изображением футболиста на самолете национальной команды EgyptAir, который предоставлен сборной ее спонсором, мобильным оператором WE.

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Агент футболиста Рами Аббас обвинил футбольную ассоциацию в незаконности использования его изображения, права на которое принадлежит фирме Аббаса, на бесплатной основе. Футбольная ассоциация Египта заявила, что агент футболиста ведет себя непристойно.

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Салах же прокомментировал ситуацию на своей официальной страничке в Twitter. “Реакция была очень неприятной. Это серьезный проступок. Подобные вопросы должны решаться иначе. Надеюсь, что ситуация разрешиться“ - написал Салах.

Министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз пообещал разобраться в сложившейся ситуации и решить проблему.

Ранее сообщалось, что игрока Ливерпуля и сборной Египта Мохамеда Салаха наградят участком земли в священном месте за идеальное представление Ислама.

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Теги: Мохамед Салах, Египет, футбол, вне игры
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