Женщины прикинулись мужчинами, чтобы посмотреть награждение чемпионов в Иране

Персиполис в 11-й раз завоевал чемпионство Ирана. После домашнего разгрома Сепидруд Решт (3:0) на стадионе была запланирована церемония награждения чемпионов.

Из-за запрета женщинам в Иране посещать футбольные матчи, фанаткам пришлось идти на хитрость, чтобы увидеть триумф любимой команды.

Так, несколько женщин оделись в мужскую одежду, надели парики и приклеили бороды.

Iranian female fans dressed as men made it to @PersepolisFC inauguration match yesterday at the Azadi. True heroes! 🙌🏾⚽️❤️ pic.twitter.com/jHj89gS7kd