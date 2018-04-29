Женщины прикинулись мужчинами, чтобы посмотреть награждение чемпионов в Иране
Чтобы обойти запрет посещать футбольные матчи иранским женщинам пришлось наклеить бороды.
Персиполис в 11-й раз завоевал чемпионство Ирана. После домашнего разгрома Сепидруд Решт (3:0) на стадионе была запланирована церемония награждения чемпионов.
Из-за запрета женщинам в Иране посещать футбольные матчи, фанаткам пришлось идти на хитрость, чтобы увидеть триумф любимой команды.
Так, несколько женщин оделись в мужскую одежду, надели парики и приклеили бороды.
Iranian female fans dressed as men made it to @PersepolisFC inauguration match yesterday at the Azadi. True heroes! 🙌🏾⚽️❤️ pic.twitter.com/jHj89gS7kd— BabaGol (@BabaGol_) 28 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили посетить футбольный матч.
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