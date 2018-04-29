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Женщины прикинулись мужчинами, чтобы посмотреть награждение чемпионов в Иране

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Чтобы обойти запрет посещать футбольные матчи иранским женщинам пришлось наклеить бороды.
Иранские женщины, вопреки запрету, пришли на футбол
Иранские женщины, вопреки запрету, пришли на футбол
twitter.com/BabaGol_

Персиполис в 11-й раз завоевал чемпионство Ирана. После домашнего разгрома Сепидруд Решт (3:0) на стадионе была запланирована церемония награждения чемпионов.

Из-за запрета женщинам в Иране посещать футбольные матчи, фанаткам пришлось идти на хитрость, чтобы увидеть триумф любимой команды. 

Так, несколько женщин оделись в мужскую одежду, надели парики и приклеили бороды.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили посетить футбольный матч.

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Теги: Иран, футбол
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