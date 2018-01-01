Марадона безуспешно покинул пост главного тренера клуба Аль-Фуджайра

Диего Марадона не сумел вывести клуб Аль-Фуджайра в элиту футбола ОАЭ.

Легендарный аргентинец Диего Марадона покинул пост главного тренера клуба Аль-Фуджайра, так и не сумев вывести команду в элиту ОАЭ.

Команда Марадоны не сможет подняться выше третьего места во втором по рангу дивизионе ОАЭ и таким образом не повысится в классе, сообщает BBC.

Отметим, что аргентинский специалист возглавил Аль-Фуждайру в мае прошлого года. До этого Марадона работал со сборной Аргентиной, а также арабской командой Аль-Васля.

Ранее сообщалось, что Марадона осчастливил юного фаната с инвалидностью, сыграв в футбол.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!