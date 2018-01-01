Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Марадона безуспешно покинул пост главного тренера клуба Аль-Фуджайра

Комментариев: 0
Диего Марадона не сумел вывести клуб Аль-Фуджайра в элиту футбола ОАЭ.
Диаего Марадона
Диаего Марадона
Getty Images

Легендарный аргентинец Диего Марадона покинул пост главного тренера клуба Аль-Фуджайра, так и не сумев вывести команду в элиту ОАЭ. 

Команда Марадоны не сможет подняться выше третьего места во втором по рангу дивизионе ОАЭ и таким образом не повысится в классе, сообщает BBC.

Отметим, что аргентинский специалист возглавил Аль-Фуждайру в мае прошлого года. До этого Марадона работал со сборной Аргентиной, а также арабской командой Аль-Васля.

Ранее сообщалось, что Марадона осчастливил юного фаната с инвалидностью, сыграв в футбол.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Диего Марадона
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь