Художник повторил произведение Микеланджело и изобразил на нем Месси и Марадону

Аргентинский художник Сантьяго Барбеито решил повторить знаменитое произведение Микеланджело - "Сотворение Адама".

Читай также: Автор высмеянного в сети бюста Роналду сделал вторую попытку изобразить футболиста

Барбеито изобразил свою версию этой фрески на потолке одного футбольного зала Буэнос-Айреса. В качестве ангелов художник изобразил аргентинских футболистов - Габриэля Батистуту, Серхио Агуэро, Хуана Рикельме, Марио Кемпеса, Ариэля Ортегу, Клаудио Каниджу и Рикардо Бочина.

В качестве Бога в произведении Барбеито выступил Диего Марадона, а Лионель Месси был изображен в виде Адама.

Playing football under the gods in Buenos Aires. 😍🇦🇷 pic.twitter.com/Qk7xJ7VxWb