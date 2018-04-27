Художник повторил произведение Микеланджело и изобразил на нем Месси и Марадону
Аргентинский художник Сантьяго Барбеито решил повторить знаменитое произведение Микеланджело - "Сотворение Адама".
Читай также: Автор высмеянного в сети бюста Роналду сделал вторую попытку изобразить футболиста
Барбеито изобразил свою версию этой фрески на потолке одного футбольного зала Буэнос-Айреса. В качестве ангелов художник изобразил аргентинских футболистов - Габриэля Батистуту, Серхио Агуэро, Хуана Рикельме, Марио Кемпеса, Ариэля Ортегу, Клаудио Каниджу и Рикардо Бочина.
В качестве Бога в произведении Барбеито выступил Диего Марадона, а Лионель Месси был изображен в виде Адама.
Playing football under the gods in Buenos Aires. 😍🇦🇷 pic.twitter.com/Qk7xJ7VxWb— B/R Football (@brfootball) 26 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что легенда сборной Аргентины Диего Марадона исполнил мечту юного фаната с инвалидностью и сыграл с ним в футбол.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил