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Художник повторил произведение Микеланджело и изобразил на нем Месси и Марадону

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Лионель Месси и Диего Марадона стали персонажами знаменитой фрески Микеланджело "Сотворение Адама".
Лионель Месси и Диего Марадона
Лионель Месси и Диего Марадона
Getty Images

Аргентинский художник Сантьяго Барбеито решил повторить знаменитое произведение Микеланджело - "Сотворение Адама".

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Барбеито изобразил свою версию этой фрески на потолке одного футбольного зала Буэнос-Айреса. В качестве ангелов художник изобразил аргентинских футболистов - Габриэля Батистуту, Серхио Агуэро, Хуана Рикельме, Марио Кемпеса, Ариэля Ортегу, Клаудио Каниджу и Рикардо Бочина.

В качестве Бога в произведении Барбеито выступил Диего Марадона, а Лионель Месси был изображен в виде Адама.

Ранее сообщалось, что легенда сборной Аргентины Диего Марадона исполнил мечту юного фаната с инвалидностью и сыграл с ним в футбол.

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Теги: Диего Марадона, Лионель Месси, Габриэль Батистута, Серхио Агуэро, Клаудио Каниджи, Аргентина, футбол, искусство, вне игры
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гость  (аноним)  27.04.2018, 13:21
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