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Трамп прокомментировал совместную с Канадой и Мексикой заявку на ЧМ-2026

Комментариев: 2
Дональд Трамп считает, что страны, которые выскажутся против общей заявки - опозорятся.
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Getty Images

Президент США Дональд Трамп прокомментировал общую заявку США, Канады и Мексики на проведение чемпионата мира в 2026 году.

По мнению Трампа, если страны, которые поддерживают США, выскажутся против этой заявки, это будет позором для них. Об этом американский президент написал в Twitter.

"Соединенные Штаты представили сильную заявку вместе с Мексикой и Канадой на проведение ЧМ-2026. Будет позором, если страны, которые мы постоянно поддерживаем, выступят против нашей заявки.

И зачем нам поддерживать эти страны, если они выступают против нас (в том числе и в ООН)?" – написал Трамп.

Ранее сообщалось, что США может принять Олимпиаду в 2026 году.

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Теги: США, Канада, Мексика, Дональд Трамп, ЧМ 2026
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  27.04.2018, 13:22
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гость
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - fixedatp.com
гость  (аноним)  27.04.2018, 12:15
Оценка:  0
гость
Шантажом попахивает.
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