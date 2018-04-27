Трамп прокомментировал совместную с Канадой и Мексикой заявку на ЧМ-2026

Дональд Трамп считает, что страны, которые выскажутся против общей заявки - опозорятся.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал общую заявку США, Канады и Мексики на проведение чемпионата мира в 2026 году.

По мнению Трампа, если страны, которые поддерживают США, выскажутся против этой заявки, это будет позором для них. Об этом американский президент написал в Twitter.

"Соединенные Штаты представили сильную заявку вместе с Мексикой и Канадой на проведение ЧМ-2026. Будет позором, если страны, которые мы постоянно поддерживаем, выступят против нашей заявки.

И зачем нам поддерживать эти страны, если они выступают против нас (в том числе и в ООН)?" – написал Трамп.

Ранее сообщалось, что США может принять Олимпиаду в 2026 году.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!