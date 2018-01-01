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Бешикташ отказался доигрывать полуфинальный матч, сорванный фанатами Фенербахче

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Бешикташ не собирается продолжать сорванное стамбульское дерби.
Бешикташ отказался доигрывать матч с Фенербахче
Бешикташ отказался доигрывать матч с Фенербахче
Getty Images

Матч Кубка Турции был остановлен на 57-й минуте из-за того, что фанаты Фенербахче разбили голову тренеру Бешикташа.

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Турецкая федерация футбола (TFF) решила, что команды должны доиграть эту встречу с остановленной минуты при пустых трибунах в четверг, 3 мая. Бешикташ заявил, что не будет доигрывать ответный полуфинальный матч Кубка Турции.

Клуб называет решение TFF нарушением фэйр-плей и не выпустит игроков на поле, говорится в заявлении на официальном сайте Бешикташа.

Напомним, Фенербахче также должен заплатить штраф в размере 200 тысяч евро и сыграть три матча при пустых трибунах.

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