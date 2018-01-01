Аргентинский футболист с метра промахнулся по пустым воротам
Форвард отправил мяч вдоль ворот.
Нападающий аргентинской Бока Хуниорс Ванчопе Абила допустил курьезный промах в матче Кубка Либертадорес против бразильского Палмейраса.
Форвард замыкал прострел на дальней штанге, но промахнулся с метра по пустым воротам. Он отправил мяч вдоль ворот.
Этот эпизод произошел в первом тайме при счете 0:1 в пользу соперников. Во второй половине Палмейрас забил второй гол и выиграл 2:0.
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