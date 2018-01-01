Аргентинский футболист с метра промахнулся по пустым воротам

Форвард отправил мяч вдоль ворот.

Нападающий аргентинской Бока Хуниорс Ванчопе Абила допустил курьезный промах в матче Кубка Либертадорес против бразильского Палмейраса.

Форвард замыкал прострел на дальней штанге, но промахнулся с метра по пустым воротам. Он отправил мяч вдоль ворот.

Этот эпизод произошел в первом тайме при счете 0:1 в пользу соперников. Во второй половине Палмейрас забил второй гол и выиграл 2:0.

Смотрите, как лайнсмен работал без флажка в начале матча Ливерпуля с Ромой

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!