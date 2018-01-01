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Фенербахче проведет три домашних матча без зрителей и заплатит штраф

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Дисциплинарный комитет наказал Фенербахче за беспорядки, устроенные фанатами во время стамбульского дерби.
Фенербахче проведет 3 матча без зрителей
Фенербахче проведет 3 матча без зрителей
twitter.com/fenerbahce_en

Во время матча Кубка Турции между Фенербахче и Бешикташем болельщики устроили массовые беспорядки и забрасывали поле различными предметами. В результате этого пострадал главный тренер Бешикташа Шенол Гюнеш, которому наложили пять швов на разбитую голову.

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Турецкий КДК рассмотрел дело и решил, что Фенербахче проведет три домашних матча без зрителей, а также заплатит штраф в размере 210 тысяч евро. Бешикташ тоже заплатит штраф - 10 тысяч евро. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Турции.

Ранее сообщалось, что прерванный матч между стамбульскими командами будет доигран без зрителей. Встреча пройдет в четверг, 3 мая.

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Теги: Фенербахче, Бешикташ, Кубок Турции, футбол, штраф, наказание
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