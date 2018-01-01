Фенербахче проведет три домашних матча без зрителей и заплатит штраф

Дисциплинарный комитет наказал Фенербахче за беспорядки, устроенные фанатами во время стамбульского дерби.

Во время матча Кубка Турции между Фенербахче и Бешикташем болельщики устроили массовые беспорядки и забрасывали поле различными предметами. В результате этого пострадал главный тренер Бешикташа Шенол Гюнеш, которому наложили пять швов на разбитую голову.

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Турецкий КДК рассмотрел дело и решил, что Фенербахче проведет три домашних матча без зрителей, а также заплатит штраф в размере 210 тысяч евро. Бешикташ тоже заплатит штраф - 10 тысяч евро. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Турции.

Ранее сообщалось, что прерванный матч между стамбульскими командами будет доигран без зрителей. Встреча пройдет в четверг, 3 мая.

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