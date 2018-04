Курьезный удар форварда из Аргентины, которым от отправил мяч мимо пустых ворот

Аргентинский Бока Хуниорс дома уступил бразильскому Палмерайсу со счетом 2:0 в матче Кубка Либертадорес.

Курьезным промахом в этой встрече отличился форвард аргентинского клуба Рамон Абила. Нападающий после прострела с правого фланга находился в метре от пустых ворот соперника, однако его удар отправил мяч мимо. После четырех матчей в группе H Бока Хуниорс занимает второе место с пятью очками.

