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Курьезный удар форварда из Аргентины, которым от отправил мяч мимо пустых ворот

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Нападающий Бока Хуниорс Рамон Абила в метре от ворот не смог забить гол.

Аргентинский Бока Хуниорс дома уступил бразильскому Палмерайсу со счетом 2:0 в матче Кубка Либертадорес.

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Курьезным промахом в этой встрече отличился форвард аргентинского клуба Рамон Абила. Нападающий после прострела с правого фланга находился в метре от пустых ворот соперника, однако его удар отправил мяч мимо. После четырех матчей в группе H Бока Хуниорс занимает второе место с пятью очками.

Ранее сообщалось, что Бока Хуниорс предложил голкиперу Ювентуса Джанлуиджи Буффону 5-месячный контракт с зарплатой в 2,5 миллиона долларов.

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Теги: Бока Хуниорс, видео, прикол, гол, Кубок Либертадорес, футбол
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