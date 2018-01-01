Курьезный удар форварда из Аргентины, которым от отправил мяч мимо пустых ворот

Нападающий Бока Хуниорс Рамон Абила в метре от ворот не смог забить гол.

Аргентинский Бока Хуниорс дома уступил бразильскому Палмерайсу со счетом 2:0 в матче Кубка Либертадорес.

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Курьезным промахом в этой встрече отличился форвард аргентинского клуба Рамон Абила. Нападающий после прострела с правого фланга находился в метре от пустых ворот соперника, однако его удар отправил мяч мимо. После четырех матчей в группе H Бока Хуниорс занимает второе место с пятью очками.

How on earth did he miss that?! 😱😱😱 pic.twitter.com/wjcjmtbNv8 — Goal (@goal) 26 квітня 2018 р.

Ранее сообщалось, что Бока Хуниорс предложил голкиперу Ювентуса Джанлуиджи Буффону 5-месячный контракт с зарплатой в 2,5 миллиона долларов.

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