Луи ван Гал сообщил, что в скором времени вернется в футбол.

Бывший главный тренер сборной Голландии и Манчестер Юнайтед Луи ван Гал рассказал, что в ближайшее время вновь займется тренерской деятельностью.

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"Многим людям это не нравится, но я получаю достаточно много предложений. Я не ушел на пенсию, но может случится и так, что в июле я все еще буду без работы. Однако у меня есть отличное предложение, от которого практически невозможно отказаться", - приводит слова ван Гала NOS.nl.

Луи ван Гал был уволен из Манчестер Юнайтед по окончании сезона 2015/16 и после этого не тренировал ни один клуб.

Ранее сообщалось, что голландский специалист Луи ван Гал может возглавить Суонси.

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