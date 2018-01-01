Джеррард может встать у руля шотландского Рейнджерса

Легенда Ливерпуля может возглавить шотландский клуб.

Экс-капитан Ливерпуля Стивен Джеррард, который сейчас работает с молодежной командой мерсисайдцев, может возглавить Рейнджерс.

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Как сообщает Scotsman, президент шотландского клуба Дэйв Кинг посетил первый матч Ливерпуля в 1/2 финала Лиги чемпионов против Ромы (5:2). Во время своего визита Кинг пообщался с 37-летним англичанином по поводу возможного контракта.

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В текущем сезоне клуб из Глазго находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Шотландии, за 4 тура до окончания сезона отставая от лидирующего Селтика на 10 очков.



Ранее сообщалось, что Стивен Джеррард назвал Мохамеда Салаха лучшим игроком в мире.

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