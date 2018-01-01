В Турции доиграют матч, прерванный из-за фанатов, разбивших голову тренеру Бешикташа

Бешикташ недоволен решением федерации и планирует бойкотировать встречу.

Полуфинальный матч Кубка Турции между Фенербахче и Бешикташем был остановлен после того, как наставнику Бешикташа Шенолу Гюнешу разбили голову.

Читай также: Споры, драки, удаления: Стамбульское дерби порадовало зрителей не только футболом

Турецкая футбольная федерация (TFF) изучила дело по поводу массовых беспорядков во время стамбульского дерби и постановила, что команды должны продолжить матч. Встреча возобновится с остановленной 58-й минуты и пройдет при пустых трибунах, сообщает официальный сайт федерации.

Читай также: Фанаты Ромы арестованы за нападение на болельщика Ливерпуля

Однако руководство Бешикташа недовольно этим решением. Как утверждает FutbolArena, в четверг, 26 апреля, совет директоров “черных орлов“ проведет внеочередное заседание, на котором будет обсуждаться вопрос бойкота матча.

Beşiktaş yönetimi, yarın Olağanüstü Divan Kurulu toplantısında 'maça çıkıp çıkmama' kararını tartışacak. — FutbolArena (@futbolarena) 25 квітня 2018 р.

Ранее сообщалось, что фанат Фенербахче со злости разбил плазму во время просмотра дерби против Бешикташа.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.