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В Турции доиграют матч, прерванный из-за фанатов, разбивших голову тренеру Бешикташа

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Бешикташ недоволен решением федерации и планирует бойкотировать встречу.
Бещикташ и Фенербахче доиграют прерванный матч Кубка Турции
Бещикташ и Фенербахче доиграют прерванный матч Кубка Турции
twitter.com/besiktas

Полуфинальный матч Кубка Турции между Фенербахче и Бешикташем был остановлен после того, как наставнику Бешикташа Шенолу Гюнешу разбили голову.

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Турецкая футбольная федерация (TFF) изучила дело по поводу массовых беспорядков во время стамбульского дерби и постановила, что команды должны продолжить матч. Встреча возобновится с остановленной 58-й минуты и пройдет при пустых трибунах, сообщает официальный сайт федерации.

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Однако руководство Бешикташа недовольно этим решением. Как утверждает FutbolArena, в четверг, 26 апреля, совет директоров “черных орлов“ проведет внеочередное заседание, на котором будет обсуждаться вопрос бойкота матча.

Ранее сообщалось, что фанат Фенербахче со злости разбил плазму во время просмотра дерби против Бешикташа.

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Теги: Бешикташ, Фенербахче, Кубок Турции, футбол
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