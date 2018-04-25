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Марадона исполнил мечту юного фаната с инвалидностью

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Парнишка мечтал встретиться со своим кумиром.
Диего Марадона со своим фанатом Али на тренировке
Диего Марадона со своим фанатом Али на тренировке
twitter.com/fuj_fc

Али, юный поклонник из ОАЭ, в социальных сетях написал, что мечтает встретится со своим кумиром - легендарным экс-футболистом Диегой Марадоной. Аргентинец узнал об этом и пригласил паренька, который является инвалидом, в расположения клуба второго дивизиона ОАЭ Эль-Фуджайра, где сейчас работает тренером. 

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"Некоторое время я играл со своим другом Али, который пришел ко мне в гости на тренировку в Эль-Фуджайра. Спасибо за пример самосовершенствования, который ты показал! Твой друг, Диего", - написал Марадона на своей страничке в Instagram.

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Чемпион мира в составе сборной Аргентины поиграл с мальчиком в футбол, подписал его футболку и просто пообщался с ним, чем сделал ребенка счастливым и исполнил его заветную мечту.

Ранее сообщалось, что игрок Ливерпуля Мохамед Салах пожертвовал 500 тысяч фунтов детской онкологической клинике.

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Теги: Диего Марадона, Эль-Фуджайра, ОАЭ, тренировка, фанат, фото, видео, инвалид
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