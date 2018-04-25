Марадона исполнил мечту юного фаната с инвалидностью

Парнишка мечтал встретиться со своим кумиром.

Али, юный поклонник из ОАЭ, в социальных сетях написал, что мечтает встретится со своим кумиром - легендарным экс-футболистом Диегой Марадоной. Аргентинец узнал об этом и пригласил паренька, который является инвалидом, в расположения клуба второго дивизиона ОАЭ Эль-Фуджайра, где сейчас работает тренером.

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"Некоторое время я играл со своим другом Али, который пришел ко мне в гости на тренировку в Эль-Фуджайра. Спасибо за пример самосовершенствования, который ты показал! Твой друг, Диего", - написал Марадона на своей страничке в Instagram.

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Чемпион мира в составе сборной Аргентины поиграл с мальчиком в футбол, подписал его футболку и просто пообщался с ним, чем сделал ребенка счастливым и исполнил его заветную мечту.

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زيارة جميله من عاشق لمارادونا من ذوي الاحتياجات الخاصة لتمارين اليوم ومشاركته اللعب مع الاسطورة #maradona #fujfc pic.twitter.com/5KqwOl3wCa — FUJAIRAH FC (@Fuj_FC) 25 квітня 2018 р.

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