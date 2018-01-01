Хамес, Фалькао и Дани Алвес зажгли в клипе эффектного колумбийца

Звездные футболисты снялись в клипе колумбийского поп-певца.

Колумбийский поп-певец Себастьян Ятра выпустил клип на песню "Love", в котом снялись Радамель Фалькао, Дани Алвес, Хамес Родригес и защитник Барселоны Йерри Мина, а также не обошлось без итальянского миллионера Джанлуки Вакки.

В клипе действующие лица "в образе великанов" играют в футбол гигантским мячом в различных локациях. Клип на данный момент собрал более 37 миллионов просмотров.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович снялся в рекламе часов, проигнорировав звонок тренера сборной Швеции.

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